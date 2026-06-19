«Улица в один конец»: Хегсет резко высказался на саммите НАТО

В конце мая немецкий журнал Spiegel писал, что Вашингтон намерен значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе поставки таких ключевых ресурсов, как истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. Кроме того, США выведут из Германии пять тысяч своих военнослужащих. На этом фоне европейские страны и Канада наращивают военные расходы и в прошлом году увеличили их до 90 миллиардов долларов.