«Улица в один конец»: Хегсет резко высказался на саммите НАТО

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на заседания глав минобороны стран НАТО, обрушился с угрозами на страны альянса, обвинив их в безответственности и недопонимании, пишет немецкий таблоид Bild.
Издание отмечает, что Хегсет назвал НАТО «бумажным тигром и улицей в один конец», после чего обрушился с обвинениями на европейские страны.
«Несмотря на нашу четкую позицию, кажется, что слишком многие столицы наших союзников все еще что-то неправильно понимают», — сказал он.
По мнению Хегсета, сила альянса заключается не в комитетах и маленьких флажках на столах, а в «воинах».
«Некоторые из крупнейших экономик НАТО, одни из наших самых богатых стран, союзники,, по-прежнему считают, что эпоха “безбилетников” продолжается», — подчеркнул глава Пентагона.
Вчера глава Пентагона Пит Хегсет призвал НАТО вновь стать «жестким военным альянсом», который должен взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.
Он добавил, что в дальнейшем вклад США будет напрямую привязан к тому, как страны НАТО будут увеличивать свои оборонные расходы. При этом американский проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год он назвал «посланием для мира» о том, что США также инвестируют в оборону.
В конце мая немецкий журнал Spiegel писал, что Вашингтон намерен значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе поставки таких ключевых ресурсов, как истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. Кроме того, США выведут из Германии пять тысяч своих военнослужащих. На этом фоне европейские страны и Канада наращивают военные расходы и в прошлом году увеличили их до 90 миллиардов долларов.