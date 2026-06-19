Возникает вопрос, с чего вдруг европейские лидеры «сменили пластинку» и заговорили о переговорах и что они преследуют своими заявлениями? Например, согласно заявлениям главы дипломатии Евросоюза К. Каллас, диалог с Россией нужен, чтобы донести до нас условия Европы, включая выплату «репараций» Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмену закона об «иноагентах» и установление предельной численности Вооруженных Сил Российской Федерации. Она считает, что «невозможно достичь справедливого и прочного мира без привлечения России к ответственности». 19 мая этого года представитель Евросоюза в ходе заседания Совета Безопасности ООН подчеркнул, что «военная поддержка Украины не противоречит стремлению к миру, она является предварительным условием для проведения добросовестных переговоров».