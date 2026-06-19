Намерения французского руководства предоставить ядерное прикрытие странам Европейского союза и Североатлантического альянса вызывают глубокое беспокойство, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье.
Как следует из текста, под предлогом создания стратегической автономии в регионе происходит масштабное наращивание силовых потенциалов.
Министр пояснил, что прямое вооружённое столкновение между блоком НАТО и Россией способно стремительно перерасти в катастрофический обмен ядерными ударами.
По его словам, попытки Парижа расширить свои силы сдерживания на союзников не принесут безопасности ни самой Франции, ни её партнёрам.
«К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей её “помощи” это точно не приведёт», — резюмировал дипломат.
Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.