Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений

Росавиация: «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.