11 российских футболистов вошли бы в заявку сборной СССР по футболу на ЧМ-2026

11 российских футболистов попали бы в заявку сборной СССР по футболу на чемпионат мира 2026 года, если бы страна до сих пор не распалась.
Вратари: Матвей Сафонов (ПСЖ, Россия), Георгий Мамардашвили («Ливерпуль», Грузия), Анатолий Трубин («Бенфика», Украина).
Вингеры: Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Зурико Давиташвили («Сент‑Этьен», Грузия), Максим Глушенков («Зенит», Россия), Виктор Цыганков («Жирона», Украина), Кирилл Глебов (ЦСКА, Россия).
Центральные нападающие: Эльдор Шомуродов («Башакшехир», Узбекистан), Артём Довбик («Рома», Украина), Жорж Микаутадзе («Вильярреал», Грузия), Константин Тюкавин («Динамо», Москва, Россия).
О том, насколько грозной силой могла быть такая команда на нынешнем чемпионате мира, читайте в материале RT.
Ранее Бубнов заявил, что сборная России не обыграла бы Гаити на ЧМ-2026.