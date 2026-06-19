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11 российских футболистов вошли бы в заявку сборной СССР по футболу на ЧМ-2026

11 российских футболистов попали бы в заявку сборной СССР по футболу на чемпионат мира 2026 года, если бы страна до сих пор не распалась.

11 российских футболистов попали бы в заявку сборной СССР по футболу на чемпионат мира 2026 года, если бы страна до сих пор не распалась.

Вратари: Матвей Сафонов (ПСЖ, Россия), Георгий Мамардашвили («Ливерпуль», Грузия), Анатолий Трубин («Бенфика», Украина).

Защитники: Виталий Миколенко («Эвертон», Украина), Илья Забарный (ПСЖ, Украина), Игорь Дивеев («Зенит», Россия), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Узбекистан), Нуралы Алип («Зенит», Казахстан), Александр Сильянов («Локомотив», Россия), Георгий Гочолеишвили («Гамбург», Грузия).

Центральные полузащитники: Александр Головин («Монако», Россия), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Россия), Алексей Батраков («Локомотив», Россия), Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения), Матвей Кисляк и Дмитрий Баринов (оба — ЦСКА, Россия), Владимир Бражко («Динамо» Киев, Украина).

Вингеры: Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Зурико Давиташвили («Сент‑Этьен», Грузия), Максим Глушенков («Зенит», Россия), Виктор Цыганков («Жирона», Украина), Кирилл Глебов (ЦСКА, Россия).

Центральные нападающие: Эльдор Шомуродов («Башакшехир», Узбекистан), Артём Довбик («Рома», Украина), Жорж Микаутадзе («Вильярреал», Грузия), Константин Тюкавин («Динамо», Москва, Россия).

О том, насколько грозной силой могла быть такая команда на нынешнем чемпионате мира, читайте в материале RT.

Ранее Бубнов заявил, что сборная России не обыграла бы Гаити на ЧМ-2026.