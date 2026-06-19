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Писториус: Германия передаст Украине трёхзначное число ракет

Германия планирует передать Украине «трёхзначное число» ракет класса «воздух — воздух» из собственных военных запасов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины.

По его словам, Берлин уже поставил Киеву дополнительную систему IRIS-T и ускорил передачу управляемых ракет к комплексам IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, Германия намерена передать Украине ракеты «воздух — воздух».

Писториус также сообщил, что ФРГ выделит 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.

Отдельно министр отметил развитие военно-промышленного сотрудничества между Германией и Украиной, включая совместные проекты в сфере беспилотников и возможное производство вооружений средней и большой дальности. В частности, он упомянул соглашение о выпуске БПЛА Termite на территории Германии для дальнейших поставок в ВСУ.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложил партнёрам по НАТО нарастить военную поддержку Украины. По его словам, цель инициативы — усилить давление на Россию.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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