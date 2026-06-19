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Аэропорт Внуково перешёл на обслуживание рейсов по согласованию

Из-за временных ограничений аэропорт Внуково теперь принимает и отправляет воздушные суда только по согласованию с уполномоченными органами.

Из-за временных ограничений аэропорт Внуково теперь принимает и отправляет воздушные суда только по согласованию с уполномоченными органами.

Об этом сообщает Росавиация.

В районе аэропорта введены ограничения на использование воздушного пространства. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.