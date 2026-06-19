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В ЕС заявили о готовности активнее участвовать в урегулировании на Украине

Лидеры ЕС заявили о готовности активнее участвовать в урегулировании на Украине.

Источник: www_ria_ru

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине, но при этом не объявили о каких-либо инициативах и переговорном механизме, следует из утвержденных выводов встречи.

«Европейский совет поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России, и подчеркивает готовность ЕС активизировать свое участие в этом контексте в соответствии с целью Союза содействовать миру, закрепленной в договорах ЕС», — говорится в документе.

В тексте также отмечается, что Европа собирается играть в урегулировании «ключевую роль».

При этом в итоговых выводах не содержится информации о каких-либо новых дипломатических инициативах Евросоюза, возможном переговорном механизме или назначении специального представителя для контактов с российской стороной.

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