Прежняя европейская система региональной стабильности окончательно разрушена руками самих западных лидеров, поэтому возврата к ней больше не предвидится, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом Лавров написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», посвящённой глобальным политическим процессам.
Как следует из публикации, модель сотрудничества, опиравшаяся на Хельсинкский Заключительный акт, утратила свою актуальность из-за деструктивных действий Запада.
«Возврата к ней не будет», — констатировал Лавров.
Дипломат выразил уверенность, что европейские страны смогут присоединиться к этому многополярному формату только после того, как для этого созреют соответствующие условия.
Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.