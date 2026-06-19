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Сергей Лавров призвал выстроить новую архитектуру безопасности в Евразии

Прежняя европейская система региональной стабильности окончательно разрушена руками самих западных лидеров, поэтому возврата к ней больше не предвидится, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: RT на русском

Прежняя европейская система региональной стабильности окончательно разрушена руками самих западных лидеров, поэтому возврата к ней больше не предвидится, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом Лавров написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», посвящённой глобальным политическим процессам.

Как следует из публикации, модель сотрудничества, опиравшаяся на Хельсинкский Заключительный акт, утратила свою актуальность из-за деструктивных действий Запада.

«Возврата к ней не будет», — констатировал Лавров.

Глава МИД пояснил, что в современных реалиях необходимо двигаться к созданию единой общеконтинентальной архитектуры, открытой для всех государств Евразии.

Дипломат выразил уверенность, что европейские страны смогут присоединиться к этому многополярному формату только после того, как для этого созреют соответствующие условия.

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.

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