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Венгерский премьер заявил о расколе в ЕС по вопросу членства Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе сделал заявление о серьёзных разногласиях внутри сообщества по вопросу присоединения Украины. По словам венгерского лидера, единой позиции у стран-членов нет.

Источник: Life.ru

«Позиции стран-членов, честно говоря, сильно расходятся», — заявил Мадьяр журналистам перед началом заседания.

Он пояснил, что внутри Евросоюза сложилось как минимум два противоположных подхода. Первая группа государств, к которой относится и Венгрия, настаивает на том, что процесс вступления должен быть справедливым и основанным на реальных заслугах кандидата. По мнению Будапешта, страны Западных Балкан имеют приоритет перед Украиной в вопросе присоединения.

«Не может быть двух типов процедур вступления. Оно должно быть основано на заслугах, и страны Западных Балкан имеют приоритет», — подчеркнул Мадьяр.

При этом, по словам венгерского премьера, есть и другая группа стран, выступающая за максимальное ускорение процесса. Их представители предлагают открыть сразу несколько кластеров переговоров с Украиной, а некоторые даже настаивают на единовременном открытии всех 33 кластеров.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже заявлял о возможной длительности и сложности процесса вступления Украины в Европейский союз. В качестве примера он приводил Черногорию, которая начала переговоры в 2012 году и до сих пор не стала членом объединения. Венгерский лидер тогда подчеркнул, что Киев не сможет продвинуться в переговорах, если не выполнит обязательства в отношении прав венгерского меньшинства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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