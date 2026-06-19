Венгерский премьер заявил о расколе в ЕС по вопросу членства Украины

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже заявлял о возможной длительности и сложности процесса вступления Украины в Европейский союз. В качестве примера он приводил Черногорию, которая начала переговоры в 2012 году и до сих пор не стала членом объединения. Венгерский лидер тогда подчеркнул, что Киев не сможет продвинуться в переговорах, если не выполнит обязательства в отношении прав венгерского меньшинства.