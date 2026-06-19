Единственной целью визита послов Британии, Франции и Германии в МИД РФ было передать российской стороне «лондонский ультиматум», заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«Это было единственной целью их визита», — отметил Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» в журнале «Международная жизнь».
Изначально материал был подготовлена для публикации в издании Politico Europe, однако в последний момент она была отменена по решению редакции.
Прием послов «евротройки» ранее провел замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики ЕС применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, когда РФ и США обсудят ситуацию вокруг Украины.