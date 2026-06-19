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«Обмен ядерными ударами»: Лавров заявил о риске прямого столкновения НАТО и России

Лавров: столкновение между НАТО и РФ может перерасти в обмен ядерными ударами.

Источник: Комсомольская правда

Нынешняя международная ситуация содержит риск прямого столкновения между НАТО и Россией, которое может стремительно привести к обмену ядерными ударами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что Европа по-прежнему ориентируется на расширение влияния, пытается вовлечь в свою орбиту Украину, Молдавию и Армению, а НАТО уже включила в свой состав Финляндию и Швецию.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами», — подчеркнул он в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила четкую красную линию для стран НАТО, исключив возможность безнаказанного удара по территориям России. По ее словам, Москва готова дать жесткий и разрушительный ответ в случае, если кто-либо из членов блока все же решится на такой шаг.

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