«Обмен ядерными ударами»: Лавров заявил о риске прямого столкновения НАТО и России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила четкую красную линию для стран НАТО, исключив возможность безнаказанного удара по территориям России. По ее словам, Москва готова дать жесткий и разрушительный ответ в случае, если кто-либо из членов блока все же решится на такой шаг.