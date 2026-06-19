Саммит ЕС фактически возложил на РФ ответственность за любые инциденты с БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве государств сообщества вне зависимости от реального происхождения этих аппаратов.
Как отмечается в заявлении по итогам встречи, Евросовет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море». В документе утверждается, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия».
В тексте нет ни единого упоминания об украинском происхождении всех морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, и большинства летательных аппаратов, упавших в государствах Прибалтики.
Брюссель с самого начала использования Украиной воздушного пространства европейских стран для нанесения ударов беспилотниками по территории РФ отказывался признавать ответственность Киева за любые сопутствующие инциденты. Теперь эти формулировки вошли в итоговое заявление саммита ЕС.