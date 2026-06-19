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Глава Пентагона обвинил союзников по НАТО в безответственности

Глава Пентагона на заседании министров обороны стран НАТО выступил с критикой в адрес союзников, обвинив их в безответственности.

Источник: Reuters

Как отмечает газета «Бильд», Хегсет охарактеризовал альянс как бумажного тигра и улицу с односторонним движением, после чего предъявил претензии европейцам.

По его словам, несмотря на четкую позицию Вашингтона, со стороны союзников все еще сохраняется непонимание. Хегсет полагает, что сила союза не в комитетах и флажках на столах, а в «воинах».

«Некоторые из крупнейших экономик НАТО, одни из наших самых богатых стран, союзники, по-прежнему считают, что эпоха “безбилетников” продолжается», — отметил министр.

Ранее, как сообщается, Пит Хегсет призвал организацию вновь стать жестким военным альянсом, которому следует взять на себя главную роль в обеспечении безопасности континента. Он также указал, что в дальнейшем объем вклада США будет напрямую зависеть от того, как страны НАТО будут увеличивать свои оборонные расходы.

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