Глава Пентагона обвинил союзников по НАТО в безответственности

Ранее, как сообщается, Пит Хегсет призвал организацию вновь стать жестким военным альянсом, которому следует взять на себя главную роль в обеспечении безопасности континента. Он также указал, что в дальнейшем объем вклада США будет напрямую зависеть от того, как страны НАТО будут увеличивать свои оборонные расходы.