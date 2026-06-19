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Западные страны планируют подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году

Руководство европейских государств намерено достичь полной боеготовности для открытого вооружённого противостояния с Россией уже в ближайшие годы, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: RT на русском

Руководство европейских государств намерено достичь полной боеготовности для открытого вооружённого противостояния с Россией уже в ближайшие годы, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом Лавров написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Как следует из материала, местные элиты вложили огромные средства в военные бюджеты и теперь пытаются выиграть время для перевооружения.

Лавров пояснил, что Запад цинично использует население Украины для отсрочки эскалации, о чём ранее прямо заявлял начальник Генерального штаба Бельгии.

По оценкам министра, амбиции Европейского союза включают дальнейшую экспансию, поглощение территорий Молдавии и использование украинской армии в качестве ударного кулака.

«Достигнуть “боеготовности” для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году», — уточнил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.

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