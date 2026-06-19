Руководство европейских государств намерено достичь полной боеготовности для открытого вооружённого противостояния с Россией уже в ближайшие годы, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом Лавров написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».
Как следует из материала, местные элиты вложили огромные средства в военные бюджеты и теперь пытаются выиграть время для перевооружения.
Лавров пояснил, что Запад цинично использует население Украины для отсрочки эскалации, о чём ранее прямо заявлял начальник Генерального штаба Бельгии.
По оценкам министра, амбиции Европейского союза включают дальнейшую экспансию, поглощение территорий Молдавии и использование украинской армии в качестве ударного кулака.
«Достигнуть “боеготовности” для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году», — уточнил дипломат.
Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.