В ЕС анонсировали новые меры по оборонным закупкам и военной мобильности

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе сообщили о подготовке Еврокомиссией новых инициатив в сфере оборонных закупок, а также призвали ускорить реализацию программ по развитию европейского военно-промышленного комплекса.