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В ЕС анонсировали новые меры по оборонным закупкам и военной мобильности

Лидеры ЕС анонсировали новые меры по оборонным закупкам и военной мобильности.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе сообщили о подготовке Еврокомиссией новых инициатив в сфере оборонных закупок, а также призвали ускорить реализацию программ по развитию европейского военно-промышленного комплекса.

«Европейский совет ожидает дополнительных предложений, анонсированных Еврокомиссией, в области обороны и чувствительных закупок в сфере безопасности», — говорится в итоговых выводах саммита.

Главы государств и правительств ЕС также заявили о необходимости срочно наращивать производственные мощности европейской оборонной промышленности и ускорять внедрение новых технологий и военных разработок.

В документе подчеркивается, что оборонная промышленность Евросоюза должна быть способна поставлять необходимое вооружение и оборудование «с требуемой скоростью и в необходимых масштабах».

Кроме того, лидеры ЕС призвали ускорить работу над общеевропейскими оборонными проектами, программой SAFE, Европейской программой развития оборонной промышленности (EDIP), а также активнее использовать механизмы совместных закупок вооружений.

Саммит также потребовал завершить до конца 2026 года согласование инициатив по военной мобильности и программе ускоренных оборонных инноваций.

Вопросы дальнейшего наращивания оборонных возможностей Евросоюза лидеры намерены вновь обсудить в октябре 2026 года на основе специального ежегодного доклада о военной готовности Европы.

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