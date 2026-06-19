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Минобороны Венгрии: Будапешт возвращается к полноценному взаимодействию с НАТО

Глава ведовства Ромулус Русин-Сенди заявил при этом, что страна не будет направлять военнослужащих на Украину.

БУДАПЕШТ, 19 июня. /ТАСС/. Новое правительство Венгрии восстанавливает полноценное военное взаимодействие с союзниками по НАТО, но не будет поставлять вооружения и направлять солдат на Украину. Об этом заявил венгерский министр обороны Ромулус Русин-Сенди по итогам совещания глав военных ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Он сообщил, что, помимо участия в общем заседании, провел двусторонние встречи с коллегами из Канады и Швеции, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Я сказал им, что мы вернулись», — говорится в заявлении Русина-Сенди, опубликованном на сайте Минобороны Венгрии. Министр отметил, что «стратегия Венгрии и раньше заключалась в том, чтобы “входить и выходить вместе с альянсом”, и на это можно рассчитывать в будущем». По его словам, все собеседники встретили это с энтузиазмом.

В то же время он подтвердил, что позиция Венгрии «в отношении поддержки Украины остается неизменной». «Мы не будем поставлять летальное оружие и не будем направлять военнослужащих в эту страну», — заявил Русин-Сенди. Об этом уже неоднократно говорил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, ранее встречавшийся с Рютте в Брюсселе.

Прошлое правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном также отказалось поставлять на Украину вооружения и оказывать ей военную помощь. Кроме того, оно условилось с руководством НАТО, что не будет участвовать в миссии альянса по координации отправки оружия на Украину и подготовке личного состава ВСУ.

В 2024 году Орбан договорился с тогдашним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем с его сменщиком Рютте, что Венгрия сможет не принимать участия в миссиях альянса за пределами его территории, в том числе на Украине. Венгерское правительство отмечало, что в соответствии с Вашингтонским договором от 1949 года НАТО является оборонительным альянсом, зона ответственности которого ограничена определенным регионом, поэтому у организации нет никаких оснований для вмешательства в украинский конфликт.

Мадьяр после победы его партии «Тиса» на парламентских выборах заявлял, что новое правительство Венгрии будет считать одной из своих главных задач восстановление полноценного участия в деятельности ЕС и НАТО. По его мнению, в период правления Орбана взаимодействие с союзниками в этих организациях было затруднено из-за разногласий по поводу конфликта на Украине и отношений с Россией.

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