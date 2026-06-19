Минобороны Венгрии: Будапешт возвращается к полноценному взаимодействию с НАТО

Он сообщил, что, помимо участия в общем заседании, провел двусторонние встречи с коллегами из Канады и Швеции, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Я сказал им, что мы вернулись», — говорится в заявлении Русина-Сенди, опубликованном на сайте Минобороны Венгрии. Министр отметил, что «стратегия Венгрии и раньше заключалась в том, чтобы “входить и выходить вместе с альянсом”, и на это можно рассчитывать в будущем». По его словам, все собеседники встретили это с энтузиазмом.