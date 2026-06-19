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На Южных Курилах ощутили землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у побережья Южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у побережья Южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Об этом Семёнова рассказала РИА Новости.

По её данным, подземные толчки зарегистрировали в ночь на пятницу, 19 июня, в Тихом океане. Эпицентр находился в 62 км юго-западнее села Малокурильское, очаг залегал на глубине 37 км под морским дном.

На Шикотане сила колебаний составила до трёх баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.