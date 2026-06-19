На Южных Курилах ощутили землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у побережья Южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
Об этом Семёнова рассказала РИА Новости.
По её данным, подземные толчки зарегистрировали в ночь на пятницу, 19 июня, в Тихом океане. Эпицентр находился в 62 км юго-западнее села Малокурильское, очаг залегал на глубине 37 км под морским дном.
На Шикотане сила колебаний составила до трёх баллов. Тревога цунами не объявлялась.
Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.