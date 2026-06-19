Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что инициатива Франции о предоставлении «ядерного зонтика» своим союзникам не укрепит их уровень безопасности.
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, снятой с публикации по решению редакции издания.
По его мнению, под предлогом достижения «стратегической автономии» в Европе осуществляется значительное наращивание военного потенциала, включая ядерную сферу.
Ранее в сеть также был слит список чиновников США из тайного общества, где обсуждали ядерное оружие и войну.
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