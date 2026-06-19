Лавров предупредил: НАТО и Россия на грани ядерной катастрофы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезные опасения по поводу укрепления силовых потенциалов европейских стран, которые происходят под лозунгом стратегической автономии. В своей статье для Politico он предупредил о рисках, связанных с расширением НАТО на восток и возможными последствиями для глобальной безопасности.