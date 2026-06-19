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Лавров предупредил: НАТО и Россия на грани ядерной катастрофы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезные опасения по поводу укрепления силовых потенциалов европейских стран, которые происходят под лозунгом стратегической автономии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезные опасения по поводу укрепления силовых потенциалов европейских стран, которые происходят под лозунгом стратегической автономии. В своей статье для Politico он предупредил о рисках, связанных с расширением НАТО на восток и возможными последствиями для глобальной безопасности.

Лавров отметил, что недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО является свидетельством продолжающегося расширения альянса, что, по его мнению, создает угрозу для стабильности в Европе. Он подчеркнул, что Украина рассматривается как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и НАТО.

Дипломат также предупредил о возможных катастрофических последствиях прямого столкновения между НАТО и Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Эти слова подчеркивают серьезность ситуации и необходимость диалога для предотвращения конфликта.

Лавров выразил обеспокоенность намерениями Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Европейского союза, отметив, что такие действия не способствуют укреплению безопасности в регионе. Политолог Юрий Светов также высказал мнение о том, что единственной ядерной державой Евросоюза остается Франция, которая заявила о готовности защитить своих соседей — Прибалтику, Финляндию и Швецию — ядерным щитом.

Таким образом, ситуация в Европе продолжает оставаться напряженной, и международное сообщество должно обратить внимание на растущие риски, связанные с усилением военной мощи стран региона.

Издание Politico Europe в последний момент решило не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что вызвало бурные обсуждения в дипломатических кругах. Полный текст статьи под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» был размещен на официальном сайте МИД РФ.

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