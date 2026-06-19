Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезные опасения по поводу укрепления силовых потенциалов европейских стран, которые происходят под лозунгом стратегической автономии. В своей статье для Politico он предупредил о рисках, связанных с расширением НАТО на восток и возможными последствиями для глобальной безопасности.
Лавров отметил, что недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО является свидетельством продолжающегося расширения альянса, что, по его мнению, создает угрозу для стабильности в Европе. Он подчеркнул, что Украина рассматривается как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и НАТО.
Дипломат также предупредил о возможных катастрофических последствиях прямого столкновения между НАТО и Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Эти слова подчеркивают серьезность ситуации и необходимость диалога для предотвращения конфликта.
Лавров выразил обеспокоенность намерениями Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Европейского союза, отметив, что такие действия не способствуют укреплению безопасности в регионе. Политолог Юрий Светов также высказал мнение о том, что единственной ядерной державой Евросоюза остается Франция, которая заявила о готовности защитить своих соседей — Прибалтику, Финляндию и Швецию — ядерным щитом.
Таким образом, ситуация в Европе продолжает оставаться напряженной, и международное сообщество должно обратить внимание на растущие риски, связанные с усилением военной мощи стран региона.
Издание Politico Europe в последний момент решило не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что вызвало бурные обсуждения в дипломатических кругах. Полный текст статьи под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» был размещен на официальном сайте МИД РФ.