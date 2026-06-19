Росстандарт утвердил ГОСТ с правилами уборки помещений

Росстандарт принял национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации уборки.
Об этом сообщило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Новый ГОСТ даёт руководство по структуре эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений. Он включает работу с персоналом, порядок входа и выхода, непосредственно уборку, техническое обслуживание и мониторинг.
Уборку в помещениях предписано разделить на несколько этапов: очистку поверхностей в здании, критических поверхностей и оборудования.
Во время проведения работ необходимо проверять совместимость моющих растворов с обрабатываемыми поверхностями и готовить их с учётом концентрации и сроков годности. Также рекомендуется обращать внимание на скорость, с которой проводится уборка.
Сухую вакуумную уборку можно применять в местах, недоступных для швабры. Небольшие зоны разрешается очищать влажными или спиртовыми салфетками. Влажную уборку следует проводить при наличии загрязнений, используя два или три ведра с водой и швабру, предварительно обработанную химикатами.
Стандарт вступит в силу 1 июля текущего года.
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