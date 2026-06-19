Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил мотивы европейских лидеров касательно Киева. По его данным, они стремятся к прекращению огня не ради мира, а для спасения киевского режима. За этим шагом последует размещение иностранных военных контингентов. Реальная цель западных политиков — не честные переговоры, а сохранение плацдарма для дальнейшего противостояния с РФ.