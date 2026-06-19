«Достигнуть “боеготовности” для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами», — сказал Лавров в статье, которая изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, но была отменена.
Глава российской дипломатии добавил, что после заморозки кризиса без решения его коренных причин на территорию страны планируется отправить британо-французскую коалицию.
Именно эту статью Сергея Лаврова в последний момент сняло с публикации европейское издание Politico Europe. В самом издании ситуацию пока не комментировали. Что стало причиной снятия с публикации, не уточняется.
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