Марочко: Киев после потери Рай-Александровки вынужден отступать

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины после потери Рай-Александровки в ДНР вынуждены покинуть часть позиций, поскольку попадают под прямые удары военных РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что часть стратегических высот перешла под контроль военных РФ с освобождением Рай-Александровке, российские силы получили преимущество перед группировкой противника, дислоцированной на участке Славянск — Краматорск.
«Украинские боевики будут вынуждены покинуть ряд позиций у Рай-Александровки, поскольку они будут находиться под прямым прицелом наших даже не то что дроноводов, но и даже стрелкового оружия», — сказал он.
Южная группировка войск освободила Рай-Александровку 18 июня, сообщили ранее в Минобороны РФ.