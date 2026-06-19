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Лавров допустил, что конфликт НАТО и России перерастёт в обмен ядерными ударами

Прямое столкновение между Североатлантическим альянсом и Россией способно стремительно перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной журналом «Международная жизнь».

Прямое столкновение между Североатлантическим альянсом и Россией способно стремительно перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной журналом «Международная жизнь».

Министр иностранных дел пояснил, что Европа продолжает грезить экспансией, намереваясь осваивать Украину и Молдавию, и втягивает в свою орбиту Армению.

При этом НАТО уже «проглотила» Финляндию и Швецию. Украина, по его словам, рассматривается в качестве ударного кулака будущих автономных от США европейских вооружённых сил.

В своей публикации Лавров также дал оценку текущей международной обстановке.

«Такая ситуация несёт серьёзные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал он.

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.

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