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Рогозин сделал заявление о тактике ударов по беспилотникам Украины

Сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что Вооружённым силам России следует уничтожать все места запуска беспилотников вооружённых сил Украины.

Сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что Вооружённым силам России следует уничтожать все места запуска беспилотников вооружённых сил Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, удары не должны носить характер ответных действий, а должны быть направлены на полное уничтожение площадок, с которых осуществляются запуски дальнобойных беспилотников аэродромного базирования.

В публикации подчёркивается необходимость воздействия именно на инфраструктуру запуска БПЛА, а не на отдельные эпизодические цели. При этом конкретные объекты или их местоположение не уточняются.

Отмечается, что подобные заявления регулярно появляются в публичных комментариях политиков и представителей власти, которые обсуждают способы противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов.

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