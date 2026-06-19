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В Москву вернётся летняя погода с теплом до +26 °C

Суббота и воскресенье порадуют москвичей возвращением летнего тепла до +26 °C и отсутствием осадков.

Суббота и воскресенье порадуют москвичей возвращением летнего тепла до +26 °C и отсутствием осадков.

Об этом сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Синоптик объяснила, что на предстоящих выходных столичный регион окажется под влиянием периферии антициклона. Это гарантирует сухую и тёплую погоду.

Ночные температуры станут заметно выше и составят от +12 до +14 °C. Днём столбики термометров поднимутся до комфортных летних значений, соответствующих климатической норме.

Ранее Позднякова рассказала, что 20 и 21 июня погода в Москве немного улучшится.