Саммит ЕС посоветовал Каллас доработать идею запрета въезда ветеранам СВО

В документе отмечается, что якобы «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», принимавшие участие в Специальной военной операции РФ на Украине, «Европейский совет принял к сведению предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас] об этом и рекомендовал продолжить техническую работу, чтобы оценить возможные пути реализации этого решения».