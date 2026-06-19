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Саммит ЕС посоветовал Каллас доработать идею запрета въезда ветеранам СВО

Европейский совет принял к сведению предложение об ограничении въезда бойцам СВО и рекомендовал продолжить техническую работу по его реализации, отмечается в итоговом заявлении саммита ЕС.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Саммит Евросоюза рекомендовал Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий под руководством Каи Каллас еще доработать детали их идеи о запрете въезда в Евросоюз для ветеранов СВО. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

В документе отмечается, что якобы «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», принимавшие участие в Специальной военной операции РФ на Украине, «Европейский совет принял к сведению предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас] об этом и рекомендовал продолжить техническую работу, чтобы оценить возможные пути реализации этого решения».

При этом лидеры Евросоюза подчеркнули, что «визовая политика остается исключительной компетенцией стран-членов» ЕС. Фактически эта формулировка означает формальный отказ саммита поддержать данную инициативу брюссельских исполнительных структур в нынешнем виде.

Ранее Каллас неоднократно спрашивали в Брюсселе, как она представляет себе процедуру запрета на въезд для российских военных, прошедших СВО. Единственный ответ, который она смогла дать, заключался в том, что это должно делаться на основании неких «разведданных».

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