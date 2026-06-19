СМИ: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС

Ранее издание сообщало, что контакты ЕС с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые «нужно защищать». Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.