СМИ: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, которые пожаловались, что их не поставили об этом в известность, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее издание сообщало, что контакты ЕС с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые «нужно защищать». Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Как пишет Politico, когда в четверг вечером в Брюсселе начался саммит ЕС, стало ясно, что многие правительства не были осведомлены об этой инициативе. По словам пяти дипломатов, знакомых с ходом обсуждений, некоторые заявили, что вообще выступают против подобных контактов.
По словам источника, команда Кошты проинформировала о контактах Германию, Францию, Великобританию (так называемую евротройку), а также Еврокомиссию. Однако другие два источника утверждают, что Берлин не был предупрежден заранее.
Ранее газета сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.