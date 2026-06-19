МО Венгрии: Европа должна обеспечивать свою безопасность без США

«В нынешних условиях безопасности обеспечение пропорционального распределения бремени имеет первостепенное значение. Европа должна взять на себя большую ответственность за защиту региона. Сегодня интересам Вашингтона отвечает создание такого современного и боеспособного альянса, в котором европейский компонент не будет полагаться на американские возможности, а сможет самостоятельно демонстрировать сдерживающую силу», — говорится в заявлении Русина-Сенди, опубликованном на сайте Минобороны Венгрии.
Рассказывая об итогах совещания НАТО, венгерский министр также отметил, что «увеличение расходов на оборону необходимо для укрепления Европы, но важно также развивать европейское сотрудничество в оборонной промышленности и расширять производственные мощности».
«Инциденты с дронами на восточном фланге [НАТО] подтверждают необходимость укрепления потенциала сдерживания и обороны, в частности противовоздушной обороны», — продолжил Русин-Сенди.
Он также сообщил, что «на заседании Группы ядерного планирования на уровне министров были рассмотрены актуальные вопросы ядерного сдерживания, являющегося краеугольным камнем безопасности» стран Североатлантического альянса.
Русин-Сенди впервые принимал участие в министерской встрече НАТО, но хорошо знаком с работой этой организации, поскольку являлся в свое время начальником Генштаба Вооруженных сил Венгрии в звании генерал-лейтенанта. Он был уволен с этой должности при прошлом правительстве Виктора Орбана в апреле 2023 года, поскольку, как сообщали тогда венгерские СМИ, на международных встречах в НАТО неадекватно представлял позицию своей страны в отношении конфликта на Украине. Русин-Сенди выражал Киеву чрезмерную поддержку и заканчивал свои выступления словами «Слава Украине!». После увольнения он примкнул к оппозиционной партии «Тиса», став ее советником по военным вопросам, а когда она победила на парламентских выборах, занял пост министра обороны в правительстве Петера Мадьяра.