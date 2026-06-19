МО Венгрии: Европа должна обеспечивать свою безопасность без США

Русин-Сенди впервые принимал участие в министерской встрече НАТО, но хорошо знаком с работой этой организации, поскольку являлся в свое время начальником Генштаба Вооруженных сил Венгрии в звании генерал-лейтенанта. Он был уволен с этой должности при прошлом правительстве Виктора Орбана в апреле 2023 года, поскольку, как сообщали тогда венгерские СМИ, на международных встречах в НАТО неадекватно представлял позицию своей страны в отношении конфликта на Украине. Русин-Сенди выражал Киеву чрезмерную поддержку и заканчивал свои выступления словами «Слава Украине!». После увольнения он примкнул к оппозиционной партии «Тиса», став ее советником по военным вопросам, а когда она победила на парламентских выборах, занял пост министра обороны в правительстве Петера Мадьяра.