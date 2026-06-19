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МО Венгрии: Европа должна обеспечивать свою безопасность без США

Глава ведомства Ромулус Русин-Сенди добавил, что «инциденты с дронами на восточном фланге НАТО подтверждают необходимость укрепления потенциала сдерживания и обороны».

БУДАПЕШТ, 19 июня. /ТАСС/. Европа должна взять на себя основную ответственность за обеспечение своей безопасности и не полагаться на Соединенные Штаты. Об этом заявил новый министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, подводя итоги совещания глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«В нынешних условиях безопасности обеспечение пропорционального распределения бремени имеет первостепенное значение. Европа должна взять на себя большую ответственность за защиту региона. Сегодня интересам Вашингтона отвечает создание такого современного и боеспособного альянса, в котором европейский компонент не будет полагаться на американские возможности, а сможет самостоятельно демонстрировать сдерживающую силу», — говорится в заявлении Русина-Сенди, опубликованном на сайте Минобороны Венгрии.

Рассказывая об итогах совещания НАТО, венгерский министр также отметил, что «увеличение расходов на оборону необходимо для укрепления Европы, но важно также развивать европейское сотрудничество в оборонной промышленности и расширять производственные мощности».

«Инциденты с дронами на восточном фланге [НАТО] подтверждают необходимость укрепления потенциала сдерживания и обороны, в частности противовоздушной обороны», — продолжил Русин-Сенди.

Он также сообщил, что «на заседании Группы ядерного планирования на уровне министров были рассмотрены актуальные вопросы ядерного сдерживания, являющегося краеугольным камнем безопасности» стран Североатлантического альянса.

Русин-Сенди впервые принимал участие в министерской встрече НАТО, но хорошо знаком с работой этой организации, поскольку являлся в свое время начальником Генштаба Вооруженных сил Венгрии в звании генерал-лейтенанта. Он был уволен с этой должности при прошлом правительстве Виктора Орбана в апреле 2023 года, поскольку, как сообщали тогда венгерские СМИ, на международных встречах в НАТО неадекватно представлял позицию своей страны в отношении конфликта на Украине. Русин-Сенди выражал Киеву чрезмерную поддержку и заканчивал свои выступления словами «Слава Украине!». После увольнения он примкнул к оппозиционной партии «Тиса», став ее советником по военным вопросам, а когда она победила на парламентских выборах, занял пост министра обороны в правительстве Петера Мадьяра.

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