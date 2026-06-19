Минобрнауки назвало документы для поступления в ВУЗ

Абитуриент может выбрать до пяти университетов и до пяти направлений в каждом. Подать заявление разрешается лично, по почте или через портал «Госуслуги». Дату окончания приёма устанавливает сам ВУЗ, а полные требования публикуются на его официальном сайте.