Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки назвало документы для поступления в ВУЗ

Абитуриентам для поступления в российские ВУЗы необходимо предоставить паспорт, аттестат и согласие на обработку данных.

Абитуриентам для поступления в российские ВУЗы необходимо предоставить паспорт, аттестат и согласие на обработку данных.

Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки России.

Помимо паспорта и документа об образовании, поступающим потребуется приложить согласие на обработку персональных данных, а также подтверждения особых прав и индивидуальных достижений при их наличии.

Достаточно оригиналов или копий, заверение не требуется. Иностранные документы принимаются только с переводом на русский язык.

«Документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости», — уточнили в Минобрнауки.

Абитуриент может выбрать до пяти университетов и до пяти направлений в каждом. Подать заявление разрешается лично, по почте или через портал «Госуслуги». Дату окончания приёма устанавливает сам ВУЗ, а полные требования публикуются на его официальном сайте.

Приёмная кампания стартует 20 июня.

Ранее Московский государственный университет имени Ломоносова возглавил топ лучших вузов России.