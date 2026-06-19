Минобрнауки назвало документы для поступления в ВУЗ

Абитуриентам для поступления в российские ВУЗы необходимо предоставить паспорт, аттестат и согласие на обработку данных.
Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки России.
Помимо паспорта и документа об образовании, поступающим потребуется приложить согласие на обработку персональных данных, а также подтверждения особых прав и индивидуальных достижений при их наличии.
Достаточно оригиналов или копий, заверение не требуется. Иностранные документы принимаются только с переводом на русский язык.
«Документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости», — уточнили в Минобрнауки.
Абитуриент может выбрать до пяти университетов и до пяти направлений в каждом. Подать заявление разрешается лично, по почте или через портал «Госуслуги». Дату окончания приёма устанавливает сам ВУЗ, а полные требования публикуются на его официальном сайте.
Приёмная кампания стартует 20 июня.
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