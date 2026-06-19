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Захарова посоветовала Польше оставить Зеленскому орден и «позориться до конца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Польше не лишать президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Об этом она заявила в четверг, 18 июня, отвечая на вопрос «Известий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Польше не лишать президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Об этом она заявила в четверг, 18 июня, отвечая на вопрос «Известий».

— Видимо, в Варшаве решили позориться до конца, и я, комментируя их колебания, рекомендовала им орден Зеленскому все-таки оставить. Чтобы потом они никогда в жизни не говорили, что такого не было. Нет, такое было, и пусть уж они с этим позором и остаются, — сказала Захарова.

Она провела аналогию между награждением Зеленского и рейхсмаршалом нацистской Германии Германом Герингом, отметив, что рефлексы польских элит не изменились, а уроки истории не были усвоены. По ее словам, Варшава осознанно повторяет опыт награждения нацистов, потому что для поляков важнее русофобский курс Киева, чем историческая память, говорится в материале.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 18 июня, раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА*».

*Запрещенная в России террористическая организация.

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