Захарова посоветовала Польше оставить Зеленскому орден и «позориться до конца»

— Видимо, в Варшаве решили позориться до конца, и я, комментируя их колебания, рекомендовала им орден Зеленскому все-таки оставить. Чтобы потом они никогда в жизни не говорили, что такого не было. Нет, такое было, и пусть уж они с этим позором и остаются, — сказала Захарова.