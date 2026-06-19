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Пленный из ВСУ заявил о желании перевезти семью в Россию и начать новую жизнь

Украинский военнослужащий Василий Корж призвал солдат ВСУ сдаваться в плен ВС РФ.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинский военнопленный Василий Корж заявил, что хотел бы остаться в Российской Федерации, перевезти в Россию свою семью и начать новую жизнь. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

«Я желаю вернуться к мирной жизни. По возможности, я хотел бы переехать в Россию с семьей и начать новую жизнь. Я призываю военнослужащих Украины сдаваться в плен военнослужащим Российской Федерации, где они гарантируют жизнь и хорошее отношение», — сказал пленный.

Он отметил, что за время своей службы в 104-й бригаде теробороны ВСУ никого не убивал. «Физическое и моральное состояние — удовлетворительное, в медицинском обслуживании не нуждаюсь», — добавил Корж, говоря о своем состоянии в плену.