Пленный из ВСУ заявил о желании перевезти семью в Россию и начать новую жизнь

«Я желаю вернуться к мирной жизни. По возможности, я хотел бы переехать в Россию с семьей и начать новую жизнь. Я призываю военнослужащих Украины сдаваться в плен военнослужащим Российской Федерации, где они гарантируют жизнь и хорошее отношение», — сказал пленный.