Саммит ЕС не поддержал идею ограничений для участников СВО

Лидеры стран Евросоюза не стали утверждать в нынешнем виде предложение о запрете въезда в ЕС для российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Вместо этого саммит рекомендовал продолжить работу над механизмом реализации инициативы. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам встречи в Брюсселе.
В документе отмечается, что Европейский совет рассмотрел предложение, подготовленное Еврокомиссией и главой европейской дипломатии Каей Каллас, и поручил продолжить техническую проработку возможных вариантов его применения.
Авторы инициативы связывают её с вопросами внутренней безопасности Евросоюза. При этом в итоговом заявлении подчёркивается, что визовая политика относится к исключительной компетенции государств — членов объединения.
Такая формулировка фактически означает, что участники саммита не дали окончательного согласия на реализацию предложения и решили не принимать его без дополнительного изучения.
Ранее Кая Каллас неоднократно просили пояснить, каким образом может работать механизм выявления лиц, подпадающих под возможные ограничения. В ответ, как отмечается в исходных данных, она ссылалась на использование разведывательной информации.
В итоговом документе Евросовет отдельно подчеркнул полномочия национальных правительств в вопросах выдачи виз. Это указывает на необходимость согласования любых будущих решений с государствами-членами ЕС, которые сохраняют контроль над соответствующими процедурами.
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