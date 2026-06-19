Саммит ЕС не поддержал идею ограничений для участников СВО

Лидеры стран Евросоюза не стали утверждать в нынешнем виде предложение о запрете въезда в ЕС для российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Вместо этого саммит рекомендовал продолжить работу над механизмом реализации инициативы. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам встречи в Брюсселе.