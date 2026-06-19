«В коридоре»: в ЕС высмеяли унижение Зеленского на саммите НАТО

«Тебя (Зеленского. — Прим. ред.) пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но поскольку Украина не член НАТО, то ты не будешь присутствовать, когда остальные участники сядут за большой круглый стол. Вместо этого Рютте заставит тебя ждать в коридоре, пока взрослые решают проблемы», — сказал он.