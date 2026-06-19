«В коридоре»: в ЕС высмеяли унижение Зеленского на саммите НАТО

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте унизил Владимира Зеленского, не пустив его на общее заседание лидеров стран НАТО на саммите альянса в Анкаре, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
«Тебя (Зеленского. — Прим. ред.) пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но поскольку Украина не член НАТО, то ты не будешь присутствовать, когда остальные участники сядут за большой круглый стол. Вместо этого Рютте заставит тебя ждать в коридоре, пока взрослые решают проблемы», — сказал он.
По словам эксперта, такое поведение Рютте вызывает вопросы прежде всего среди простых украинцев, которые видят настоящее отношение НАТО к Киеву.
«Когда заседание закончится, то Зеленский будет умолять о дополнительных поставках оружия и всего, что можно вытрясти из кошелька европейцев. Если, конечно, кто-то выйдет к нему в коридор», — сыронизировал журналист.
В среду генсек НАТО Марк Рютте заявил, что формат саммита в Анкаре для Владимира Зеленского будет отличаться от некоторых предыдущих встреч альянса, на которых проводились отдельные заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств.
По его словам, для украинского лидера готовится программа, аналогичная прошлогоднему саммиту в Гааге, включающая двусторонние встречи и переговоры с союзниками, однако отдельного заседания с участием всех лидеров стран НАТО для него не предусмотрено.