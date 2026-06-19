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Лавров: реальной целью лидеров Европы является спасение режима Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговоры политиков в Европе о диалоге с Россией обманной тактикой Запада.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры стремятся не к переговорам с Россией, а к спасению режима Владимира Зеленского, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Глава МИД назвал рассуждения политиков в Европе о диалоге с Москвой обманной тактикой Запада и прикрытием его геополитической экспансии. По словам Лаврова, западные страны хотят «подморозить» украинский конфликт без устранения первопричин.

При таком сценарии на Украину планируется ввести воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих». Лавров отметил, что для Европы Украина является «ударным кулаком» будущих европейских вооружённых сил, действующих независимо от США и Североатлантического альянса.

Министр также обратил внимание, что европейские страны, заявляя о якобы желании вести переговоры с Россией, продолжают против неё юридическую агрессию.

«Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры “для привлечения России к ответственности”: “реестр ущерба”, “претензионная комиссия” и “специальный трибунал”», — подчеркнул он.

Также, как указал Лавров, Евросоюз разрешил задерживать торговые суда в открытом море. Глава МИД напомнил о ряде таких инцидентов в Атлантическом океане и Балтийском море. Министр добавил, что при этом Запад игнорирует террористические диверсии киевского режима в Чёрном и Средиземном морях.

Эту статью должно было выпустить европейское издание газеты Politico, однако в последний момент по решению редакции публикацию отменили. В итоге материал вышел в журнале «Международная жизнь».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что европейские государства ошибочно считают, что Россия проигрывает. В связи с этим страны Европы пытаются выдвигать ультиматумы в адрес РФ.

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