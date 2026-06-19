Лавров: реальной целью лидеров Европы является спасение режима Зеленского

Также, как указал Лавров, Евросоюз разрешил задерживать торговые суда в открытом море. Глава МИД напомнил о ряде таких инцидентов в Атлантическом океане и Балтийском море. Министр добавил, что при этом Запад игнорирует террористические диверсии киевского режима в Чёрном и Средиземном морях.