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Универсальный QR-код для оплаты покупок появится в России с 1 сентября

С 1 сентября в магазинах и ресторанах появится единый универсальный QR-код, заменяющий множество разрозненных стикеров от разных банков, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

С 1 сентября в магазинах и ресторанах появится единый универсальный QR-код, заменяющий множество разрозненных стикеров от разных банков, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Об этом Свищёв рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что нововведение вводится федеральным законом, подписанным в июле 2025 года. Код будет формироваться через Национальную систему платёжных карт (НСПК), и считываться любым банковским приложением.

«Сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды от разных банков, и покупатель тратит время, чтобы найти “свой”, — отметил парламентарий.

После наведения камеры на экране отобразятся все доступные способы списания. Это избавит от путаницы и сохранит привычные программы лояльности и кешбэк.

По его словам, цель новшества — усилить конкуренцию на платёжном рынке. Внедрение будет поэтапным: с сентября 2026 года к системе подключатся системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, годом позже — банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 млн, а с 1 сентября 2028 года — все банки и продавцы с выручкой более 20 млн рублей.

Исключение сделано для местностей без интернета и для точек с выручкой менее 5 млн рублей.

Ранее эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, что подмена QR-кодов стала реальной угрозой.