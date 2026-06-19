Универсальный QR-код для оплаты покупок появится в России с 1 сентября

По его словам, цель новшества — усилить конкуренцию на платёжном рынке. Внедрение будет поэтапным: с сентября 2026 года к системе подключатся системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, годом позже — банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 млн, а с 1 сентября 2028 года — все банки и продавцы с выручкой более 20 млн рублей.