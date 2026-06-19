Саммит ЕС впервые с 2023 года смог принять единогласное заявление по Украине

Теперь, после смены руководства в Будапеште и разблокирования Еврокомиссией €16,4 млрд для Венгрии, замороженных в рамках мер давления на нее в годы правления Орбана, саммит впервые принял полноценное итоговое заявление по Украине. Его содержание практически не поменялось. Киеву пообещали деньги и оружие для продолжения войны, моральную и политическую поддержку, помощь в энергоснабжении и восстановлении критической инфраструктуры, а также гарантии безопасности и отправку военных миссий в случае прекращения боевых действий.