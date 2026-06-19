Саммит ЕС впервые с 2023 года смог принять единогласное заявление по Украине

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза впервые с 2023 года смогли единогласно принять заявление по Украине, которое до этого блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Документ содержит 18 пунктов и фактически повторяет набор требований к России, а также обещаний Украине, излагавшихся евролидерами на протяжении последних двух лет.
Теперь, после смены руководства в Будапеште и разблокирования Еврокомиссией €16,4 млрд для Венгрии, замороженных в рамках мер давления на нее в годы правления Орбана, саммит впервые принял полноценное итоговое заявление по Украине. Его содержание практически не поменялось. Киеву пообещали деньги и оружие для продолжения войны, моральную и политическую поддержку, помощь в энергоснабжении и восстановлении критической инфраструктуры, а также гарантии безопасности и отправку военных миссий в случае прекращения боевых действий.
Кроме того, ЕС заявил о разработке новых антироссийских рестрикций, призвал к скорейшему принятию уже подготовленного 21-го пакета и пообещал бороться с танкерами, предположительно перевозящими российскую нефть, «на всем маршруте следования, вплоть до портов назначения». В документе также содержится очередной призыв к РФ объявить безусловное и немедленное перемирие.
Несмотря на бурную публичную дискуссию в европейских столицах в последние месяцы, никаких реальных решений о возможной подготовке к переговорам с Россией участники встречи не приняли, напротив, сосредоточившись на мерах по расширению производства оружия в Европе и его поставок на Украину для продолжения боевых действий.
Итоговые заявления саммита ЕС не являются исполнительными документами, однако они определяют направления, по которым в дальнейшем советы на уровне отраслевых министров будут принимать различные экономические и политические решения.