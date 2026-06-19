Лавров предупредил, что столкновение НАТО и РФ может привести к ядерному удару

По словам главы МИД РФ, эскалация противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом может привести к сценарию, который поставит под угрозу существование целых государств.
«Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — говорится в статье Лаврова.
Министр также обратил внимание на деструктивную роль Европы в текущем конфликте. По его мнению, курс европейских стран на противостояние с Россией и дальнейшую экспансию НАТО несёт серьёзные риски для глобальной безопасности.
«Курс Европы на противостояние с Россией и дальнейшую экспансию несёт серьёзные риски для глобальной безопасности», — подчеркнул Лавров.
Ранее Life.ru писал, что статья Сергея Лаврова изначально готовилась для публикации в европейском издании Politico Europe, однако редакция в последний момент приняла решение отказаться от её выхода. Причины этого шага в издании не объясняли.
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