Лавров предупредил, что столкновение НАТО и РФ может привести к ядерному удару

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, которая была снята с публикации в европейском издании Politico Europe, заявил о катастрофических последствиях возможного прямого столкновения между НАТО и Россией. Материал под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» в итоге был опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.