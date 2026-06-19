«Ведомости»: в федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму войдут 15 человек

Как уточнили источники газеты, в общефедеральную часть списка не войдет секретарь саратовского обкома и видеоблогер-миллионник Николай Бондаренко. По информации «Ведомостей», он, скорее всего, будет включен в территориальную группу Пермского края и Удмуртии. В феврале 2022 года Николая Бондаренко досрочно лишили мандата депутата Саратовской облдумы за нарушения в декларации о доходах. По данным прокуратуры, в 2020 году он сокрыл часть донатов, полученных от пользователей YouTube.