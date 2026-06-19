В Японии объяснили, почему не стоит есть одни и те же суши

ТОКИО, 19 июн — РИА Новости. При выборе суши лучше не ограничиваться одними и теми же ингредиентами, поскольку это может привести к перекосу в питании, сообщил РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.
«Если есть все время один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши), питание тоже будет смещаться в одну сторону. Кроме того, если постоянно есть один и тот же вид нэта и вдруг этот продукт окажется чем-то загрязнен, ущерб будет больше», — пояснил специалист по общественному здоровью и культуре питания.
Нэта — это рыба, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые при изготовлении суши.
Отвечая на вопрос РИА Новости о видах суши, которые не стоит есть слишком часто, эксперт заявил, что каких-то определенных нет.
«Я рекомендую есть разные виды нэта. Большое разнообразие нэта — одна из привлекательных сторон суши. Обязательно наслаждайтесь этим», — добавил Кимура.