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В Японии объяснили, почему не стоит есть одни и те же суши

РИА Новости: одни и те же суши могут вызвать перекос в питании.

ТОКИО, 19 июн — РИА Новости. При выборе суши лучше не ограничиваться одними и теми же ингредиентами, поскольку это может привести к перекосу в питании, сообщил РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.

«Если есть все время один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши), питание тоже будет смещаться в одну сторону. Кроме того, если постоянно есть один и тот же вид нэта и вдруг этот продукт окажется чем-то загрязнен, ущерб будет больше», — пояснил специалист по общественному здоровью и культуре питания.

Нэта — это рыба, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые при изготовлении суши.

Отвечая на вопрос РИА Новости о видах суши, которые не стоит есть слишком часто, эксперт заявил, что каких-то определенных нет.

«Я рекомендую есть разные виды нэта. Большое разнообразие нэта — одна из привлекательных сторон суши. Обязательно наслаждайтесь этим», — добавил Кимура.