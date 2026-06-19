Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр удалил из декларации пункт об ускоренном принятии Украины в ЕС

Мадьяр настоял на удалении из декларации пункта об ускоренном принятии Украины в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что именно благодаря его усилиям из декларации по итогам заседания ЕС был исключен пункт, предусматривающий ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу.

«В последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», — сообщил премьер на своей официальной странице в соцсети.

Ранее Мадьяр заявлял, что после достижения договоренности с Киевом по вопросам обеспечения прав венгерского меньшинства в Закарпатье Будапешт не станет препятствовать началу официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Накануне венгерский премьер также дал распоряжение провести внутреннее расследование по фактам транзита золота и валюты на Украину.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше