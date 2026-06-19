Мадьяр удалил из декларации пункт об ускоренном принятии Украины в ЕС

«В последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», — сообщил премьер на своей официальной странице в соцсети.
Ранее Мадьяр заявлял, что после достижения договоренности с Киевом по вопросам обеспечения прав венгерского меньшинства в Закарпатье Будапешт не станет препятствовать началу официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Накануне венгерский премьер также дал распоряжение провести внутреннее расследование по фактам транзита золота и валюты на Украину.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше