Испания наращивает военный вклад в технику НАТО

Ранее Испания относилась к числу государств НАТО с относительно низкой долей военных расходов по отношению к ВВП. Однако, как заявлял премьер-министр Педро Санчес, страна решила достичь целевого показателя альянса в 2% ВВП уже в 2025 году, хотя первоначально выполнение этой задачи планировалось к 2029 году.