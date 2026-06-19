Гидролог призвала пересмотреть строительные проекты из-за таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты ускоряется по всей криолитозоне, строителям и проектировщикам необходимо учитывать эти изменения при возведении инфраструктуры, заявила гидролог Ольга Макарьева.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам директора научно-исследовательского центра «Северо-Восток», учёные должны давать современные рекомендации. Дорожникам и строителям пора ориентироваться не на стационарные показатели, а на меняющуюся реальность.
«Мерзлота является фундаментом для всей нашей инфраструктуры. При проектировании мы должны это учитывать», — сказала Макарьева.
Она также подчеркнула, что при планировании крупных объектов необходимо закладывать прогноз на несколько десятков лет вперёд с учётом развития потепления климата.
Гидролог уточнила, что вечная мерзлота подтаивает повсеместно. Это не означает её полного исчезновения, но глубина сезонного оттаивания будет увеличиваться, а в некоторых районах она может исчезнуть вовсе.
Ранее замдиректора Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что климатический феномен Эль-Ниньо с высокой вероятностью вернётся в конце лета 2026 года. Насколько сильным он будет, станет ясно после уточнённого прогноза по температуре в Тихом океане.