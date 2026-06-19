Венгрия добилась исключения из заявления ЕС слов об ускоренном вступлении Украины

«В ходе работы над текстом в течение нескольких недель заявление было значительно доработано по предложению Венгрии. Кроме того, в связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», — написал Мадьяр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).