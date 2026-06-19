Венгрия добилась исключения из заявления ЕС слов об ускоренном вступлении Украины

БУДАПЕШТ, 19 июня. /ТАСС/. Венгрия добилась существенной корректировки заявления лидеров стран Евросоюза по вопросу о вступлении Украины в сообщество и исключения оттуда слов об ускорении этого процесса. Об этом сообщил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, впервые принимающий участие в двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.
«В ходе работы над текстом в течение нескольких недель заявление было значительно доработано по предложению Венгрии. Кроме того, в связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто», — написал Мадьяр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В тексте итогового заявления саммита по Украине пункт, связанный с вопросом о присоединении этой страны к ЕС, выглядит следующим образом: «Европейский совет приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в Европейский союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года и надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах».
Мадьяр неоднократно говорил, что новое правительство Венгрии выступает против ускоренного приема Украины в ЕС. Оно считает, что к этой стране должны применяться общие критерии, которые действуют в отношении всех кандидатов на вступление.