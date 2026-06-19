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Лавров: Европа грезит экспансией и втягивает Армению в свою орбиту

Власти европейских стран грезят экспансией и намерены осваивать Украину и Молдавию, написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». По его словам, Европа также «втягивает в свою орбиту Армению».

Власти европейских стран грезят экспансией и намерены осваивать Украину и Молдавию, написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». По его словам, Европа также «втягивает в свою орбиту Армению».

«Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве “ударного кулака” будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», — указано в статье министра (цитата по сайту МИД).

Статья Сергея Лаврова написана для издания Politico Europe. Как указано в сообщении МИД, в последний момент публикация текста была отменена по решению редакции. Статья посвящена обсуждению возможных переговоров стран Европы с Россией об урегулировании конфликта на Украине. По словам господина Лаврова, европейская сторона хочет «подморозить» конфликт без устранения первопричин и ввести на Украину военный контингент.

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