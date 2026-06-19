Лавров: Европа грезит экспансией и втягивает Армению в свою орбиту

Статья Сергея Лаврова написана для издания Politico Europe. Как указано в сообщении МИД, в последний момент публикация текста была отменена по решению редакции. Статья посвящена обсуждению возможных переговоров стран Европы с Россией об урегулировании конфликта на Украине. По словам господина Лаврова, европейская сторона хочет «подморозить» конфликт без устранения первопричин и ввести на Украину военный контингент.