Боец РФ Григоренко спас себя и сослуживца из горящей БМП

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Российский боец спас себя и сослуживца из горящей БМП-3, пробравшись из заблокированного отделения управления в десантное отделение через два практически полностью разделенных отсека и освободив товарища. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам спасшийся военнослужащий, разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко, некоторое время служивший механиком-водителем.
«БМП, которая за мной была, успела высадить десант, развернуться и уехать. А я пока заднюю сдавал, меня подбили. БМП загорелась, естественно, вылезти через люк я не смог [оказался заблокирован], снял обмундирование, оставил автомат и полез через десант (десантный отдел, расположенный в задней части машины — прим. ТАСС)», — рассказал военнослужащий.
Он пояснил, что в БМП-3 между отделением управления и десантным отделением располагается практически герметично закрытая боевая часть машины, которая, фактически, делит БМП на три части. «Потому, выбраться оттуда было маловероятным, но удалось», — добавил боец.
Выбравшись он смог разблокировать люк машины и спасти сослуживца.