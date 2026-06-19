Боец РФ Григоренко спас себя и сослуживца из горящей БМП

«БМП, которая за мной была, успела высадить десант, развернуться и уехать. А я пока заднюю сдавал, меня подбили. БМП загорелась, естественно, вылезти через люк я не смог [оказался заблокирован], снял обмундирование, оставил автомат и полез через десант (десантный отдел, расположенный в задней части машины — прим. ТАСС)», — рассказал военнослужащий.