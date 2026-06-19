Глава AmCham заявил о неправильности санкций США против России

Глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи назвал санкции против России неправильным решением, особенно для американского бизнеса, и сообщил о попытках убедить Вашингтон ослабить ограничения.
Об этом Эйджи рассказал в интервью газете «Ведомости».
Он пояснил, что часть ограничений, введённых президентскими указами, можно снять «хоть завтра». В качестве примера он привёл запрет на инвестиции, введённый экс-президентом США Джо Байденом.
«Мы думаем, что это абсолютно неправильное решение, особенно для американского бизнеса», — заявил глава AmCham.
При этом Эйджи отметил, что санкции, утверждённые конгрессом, отменить будет сложнее. По его словам, нынешняя американская администрация намерена после завершения украинского конфликта максимально ослабить санкционное давление там, где это юридически возможно.
Он также сообщил, что AmCham является единственной организацией, которая пытается убедить власти США снять некоторые ограничения. Главной мишенью назван запрет на инвестиции.
Ранее Эйджи заявил, что американский бизнес потерял около $100 млрд от ухода с российского рынка.