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Умер американский музыкальный продюсер Тэй Кит

Продюсер рэп-хитов Тэй Кит умер в США в возрасте 29 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, известный по работе над хитами рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, скончался в возрасте 29 лет, сообщила полиция города Нэшвилл в штате Теннесси.

«Признаков насильственной смерти в деле о смерти 29-летнего Брайтавиуса Чемберса, также известного как номинированный на премию “Грэмми” музыкальный продюсер Тэй Кит, не обнаружено. Сегодня днем (в четверг) он был найден мертвым в своей квартире», — говорится в заявлении правоохранителей.

В заявлении говорится, что причина смерти будет определена после получения результатов вскрытия.

Кит начал карьеру еще подростком, публикуя свои работы на YouTube и хип-хоп-платформах. Широкую известность он получил после работы над Sicko Mode Трэвиса Скотта, одним из главных рэп-хитов 2018 года. За эту композицию он был номинирован на премию «Грэмми» в 2019 году.

Как отмечает издание Billboard, за свою карьеру продюсер участвовал в создании 11 композиций, вошедших в первую десятку чарта Billboard Hot 100, и четырех хитов, поднявшихся на первое место.

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