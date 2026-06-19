Умер американский музыкальный продюсер Тэй Кит

Кит начал карьеру еще подростком, публикуя свои работы на YouTube и хип-хоп-платформах. Широкую известность он получил после работы над Sicko Mode Трэвиса Скотта, одним из главных рэп-хитов 2018 года. За эту композицию он был номинирован на премию «Грэмми» в 2019 году.