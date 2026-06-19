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НАТО усиливает контроль на Севере: три страны объединяются против подлодок

Норвегия, Германия и Великобритания договорились о расширении сотрудничества в сфере обнаружения и отслеживания подводных лодок в Северной Атлантике и на Крайнем Севере.

Норвегия, Германия и Великобритания договорились о расширении сотрудничества в сфере обнаружения и отслеживания подводных лодок в Северной Атлантике и на Крайнем Севере. Соответствующее соглашение было подписано министрами обороны трех стран на встрече НАТО в Брюсселе, сообщило норвежское военное ведомство.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны намерены совместно заниматься мониторингом подводной активности, а также координировать действия по обнаружению, сопровождению, защите и противодействию подводным угрозам.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что географическое положение страны делает вопросы противолодочной обороны особенно важными как для национальной безопасности, так и для всего Североатлантического альянса. По его словам, Осло продолжает укреплять оборонные возможности Норвегии и Европы.

Глава норвежского военного ведомства также напомнил о реализуемых проектах сотрудничества с союзниками. В частности, Норвегия намерена приобретать новые подводные лодки совместно с Германией, а новые фрегаты — в партнерстве с Великобританией.

По словам Торе Сандвик, новое соглашение позволит еще теснее связать оборонное взаимодействие трех государств в сфере, имеющей стратегическое значение для региона.

Достигнутые договоренности предполагают более глубокую координацию действий союзников в северных морских районах, где вопросы контроля подводной обстановки рассматриваются как один из ключевых элементов коллективной безопасности НАТО.

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