НАТО усиливает контроль на Севере: три страны объединяются против подлодок

Норвегия, Германия и Великобритания договорились о расширении сотрудничества в сфере обнаружения и отслеживания подводных лодок в Северной Атлантике и на Крайнем Севере. Соответствующее соглашение было подписано министрами обороны трех стран на встрече НАТО в Брюсселе, сообщило норвежское военное ведомство.
Согласно достигнутым договоренностям, стороны намерены совместно заниматься мониторингом подводной активности, а также координировать действия по обнаружению, сопровождению, защите и противодействию подводным угрозам.
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что географическое положение страны делает вопросы противолодочной обороны особенно важными как для национальной безопасности, так и для всего Североатлантического альянса. По его словам, Осло продолжает укреплять оборонные возможности Норвегии и Европы.
Глава норвежского военного ведомства также напомнил о реализуемых проектах сотрудничества с союзниками. В частности, Норвегия намерена приобретать новые подводные лодки совместно с Германией, а новые фрегаты — в партнерстве с Великобританией.
По словам Торе Сандвик, новое соглашение позволит еще теснее связать оборонное взаимодействие трех государств в сфере, имеющей стратегическое значение для региона.
Достигнутые договоренности предполагают более глубокую координацию действий союзников в северных морских районах, где вопросы контроля подводной обстановки рассматриваются как один из ключевых элементов коллективной безопасности НАТО.
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