НАТО усиливает контроль на Севере: три страны объединяются против подлодок

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что географическое положение страны делает вопросы противолодочной обороны особенно важными как для национальной безопасности, так и для всего Североатлантического альянса. По его словам, Осло продолжает укреплять оборонные возможности Норвегии и Европы.