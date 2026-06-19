Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, рассказали в ГД

Колунов: мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мошенники под видом якобы сотрудников управляющих компаний обманывают граждан, сообщая им о предстоящей замене домофона с выдачей новых ключей, и выманивают код из смс, который позволяет взломать аккаунт в «Госуслугах», рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Мошенники активно осваивают новые схемы обмана. Последнее время получаю жалобы граждан на мошенничество с заменой домофонов. “Схема” работает следующим образом: мошенники звонят и представляются сотрудниками УК или компании, занимающейся обслуживанием домофонов в вашем доме. Они сообщают о предстоящей замене домофона, говорят, что новые ключи бесплатно можно будет получить в определенное время, параллельно просят записать технический код домофона, говоря, что у каждой квартиры предусмотрен уникальный порядок чисел и он придет смс-сообщением. Просят продиктовать этот код», — сказал Колунов.

Как отметил парламентарий, после того, как мошенники получают код, гражданам приходят сообщения о взломе «Госуслуг». По его словам, далее злоумышленники начинают угрожать оформлением доверенностей, взятием кредитов и хищением денег.

«Важно — коды из смс и пуш-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если собеседник представляется сотрудником управляющей компании. Лучше лично обратитесь в управляющую компанию и уточните информацию», — заключил он.