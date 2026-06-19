Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, рассказали в ГД

«Мошенники активно осваивают новые схемы обмана. Последнее время получаю жалобы граждан на мошенничество с заменой домофонов. “Схема” работает следующим образом: мошенники звонят и представляются сотрудниками УК или компании, занимающейся обслуживанием домофонов в вашем доме. Они сообщают о предстоящей замене домофона, говорят, что новые ключи бесплатно можно будет получить в определенное время, параллельно просят записать технический код домофона, говоря, что у каждой квартиры предусмотрен уникальный порядок чисел и он придет смс-сообщением. Просят продиктовать этот код», — сказал Колунов.