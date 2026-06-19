Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, рассказали в ГД

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мошенники под видом якобы сотрудников управляющих компаний обманывают граждан, сообщая им о предстоящей замене домофона с выдачей новых ключей, и выманивают код из смс, который позволяет взломать аккаунт в «Госуслугах», рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Мошенники активно осваивают новые схемы обмана. Последнее время получаю жалобы граждан на мошенничество с заменой домофонов. “Схема” работает следующим образом: мошенники звонят и представляются сотрудниками УК или компании, занимающейся обслуживанием домофонов в вашем доме. Они сообщают о предстоящей замене домофона, говорят, что новые ключи бесплатно можно будет получить в определенное время, параллельно просят записать технический код домофона, говоря, что у каждой квартиры предусмотрен уникальный порядок чисел и он придет смс-сообщением. Просят продиктовать этот код», — сказал Колунов.
Как отметил парламентарий, после того, как мошенники получают код, гражданам приходят сообщения о взломе «Госуслуг». По его словам, далее злоумышленники начинают угрожать оформлением доверенностей, взятием кредитов и хищением денег.
«Важно — коды из смс и пуш-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если собеседник представляется сотрудником управляющей компании. Лучше лично обратитесь в управляющую компанию и уточните информацию», — заключил он.